Белово, Кемеровская область, 8 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В кузбасском Белово школьники и педагоги вышивают на полотне имена героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

t. me/kuzbassofficial Имена героев Великой Отечественной войны вышивают на полотне

Отмечается, что всего будет нанесено более шести тысяч фамилий, их пронесут на шествии «Бессмертного полка» 9 мая.

Ранее и сообщало, что в Кемеровской области в 2022 году шествие «Бессмертного полка» пройдёт в традиционном формате.