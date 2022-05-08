Москва, 8 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В конце апреля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтёрской деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках. Одним из первых выездов добровольцев стал посёлок Счастье в Луганской народной республике.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

Волонтёры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и добровольцы ЛНР начали восстановление со школы посёлка Счастье: разбирают завалы после взрыва снарядов, уже определили порядок работы в восстановлении кладки, установки новых окон и др.

Руководитель Курганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Андрей Поталицин сообщил, что среди основных задач волонтёров на территории ЛНР — определить фронт работы и размеры ущерба, а также «оказать всевозможную посильную помощь специалистам, которую будут проводить восстановительные работы».

В числе добровольцев — активисты молодёжных сообществ и студенты вузов и ссузов со всей страны.

«Нас очень хорошо встретили, с нами общались хорошо, нам махали рукой. Наши машины были очень рады здесь видеть. Мне тепло от такой реакции, я рад, что мы здесь нужны, нас ждали, мы занимаемся делом», — рассказал заместитель руководителя Севастопольского регионального отделения ВСКС, студент по специальности государственного и муниципального управления Иван Пушкарь .

Руководитель Севастопольского регионального отделения ВСКС Виктор Малютин, не в первый раз посещает ЛНР для оказания помощи. Он добавил, что добровольцы трудятся «для восстановления всего, что было разрушено, для помощи людям, для того, чтобы они вернулись к мирной жизни как можно скорее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время военных действий город Счастье стал одной из главных точек противостояния. С 14 июня 2014 года в районе города велись ожесточённые бои между нацбатальонами и силами ЛНР, по итогам которых инфраструктура города была сильно разрушена. Город был освобождён от оккупации 26 февраля 2022 года.

Согласно указу президента Федеральному агентству по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Ассоциации волонтёрских центров поручено определить порядок отбора и подготовки волонтёров для деятельности на территории Донбасса, а также Федеральной службе безопасности России совместно с Министерством обороны и Росмолодёжью — обеспечить безопасный и организованный порядок пересечения государственной границы России волонтёрами.