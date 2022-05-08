Калуга, 8 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Патриотическая «Эстафета памяти» в формате автомотопробега по местам боевой Славы 194-й стрелковой дивизии Красной Армии в преддверии праздника Великой Победы традиционно состоялась в пригороде Калуги 7 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу областного центра.

kaluga-gov.ru Участники патриотического автопробега «Эстафета памяти»

Более 100 участников патриотической эстафеты — ветераны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных и патриотических организаций, волонтёры, участники клуба владельцев внедорожных автомобилей «БАЗА «4×4» и «Калуга 4×4», а также участники мотоклуба стартовали с центральной площади Калуги Старый Торг. Возглавили автоколонну на легендарном автомобиле ГАЗ-69 городской голова Калуги Дмитрий Денисов, председатель городского Совета ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич и почётный гражданин Калужской области и города Калуги Николай Алмазов.

Маршрут автопробега составил порядка 30 км. На пути следования колонны было сделано несколько остановок для торжественного возложения венков и цветов. Первая остановка — у мемориала освободителям Калуги в Городском бору. Далее колонна проследовала в к братской могиле в район железнодорожной станции «Садовая», где захоронены воины 49-й общевойсковой Красной Армии. Финальной точкой пробега традиционно стала деревня Григоровка, где у могилы четырёх командиров, павших в октябре 1941 года, состоялся торжественный митинг.

В завершении митинга в исполнении юных артистов прозвучали песни военных лет. Для участников автопробега развернулась полевая кухня, которая угостила всех желающих армейской кашей.

«Сегодняшнее мероприятие уже стало традиционным, оно проводится в Калуге на протяжении десятилетий. Инициативные калужане, ветераны, молодое поколение посещают святые для нас места — братские могилы, захоронения погибших воинов, которые освобождали Калугу от немецко-фашистских захватчиков. Ветераны и молодёжь имеют возможность вспомнить о Великой Победе нашего народа и её значимости в истории не только нашей страны. Для меня лично это мероприятие означает самый высокий уровень сплоченности нашего общества, поскольку в вопросе победы нет двух разных мнений. Победа для нашего народа является священной, на её алтарь положены миллионы жизней. В каждой семье есть свои герои, память о которых будет вечна в наших сердцах», — отметил Дмитрий Денисов.