Кызыл, , 14:35 — REGNUM В столице Тувы появятся улицы имени Экера и Виктора Оюнов, Арсена Чульдума а также Владимира Жоги, Александра Захарченко и других защитников Донбасса.

Память ИА REGNUM

Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, выступая в Национальном театре накануне празднования Дня Победы в великой Отечественной войне.

Глава Тувы отметил: «Мы должны сделать все возможное, чтобы имена нынешних героев остались в памяти нашего народа. Доблесть и смелость наших земляков будут вписаны в героическую летопись страны. Мы продолжим славную традицию увековечения памяти героев в названиях улиц и проспектов, в присвоении их имен нашим школам».

Муниципальными представительными органами уже одобрены и скоро будут оформлены соответствующие решения. В микрорайоне Спутник города Кызыла, в новом жилом комплексе, строящаяся улица будет названа именем Героя России, гвардии полковника Владимира Жоги, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта», героически погибшего при выводе мирных жителей из Волновахи. В честь легендарного Главы и Героя Донецкой Народной Республики, генерала-майора Александра Захарченко, с именем которого связано героическое сопротивление Донбасса, будет названа новая улица в перспективном районе жилой застройки в городе Кызыле на Вавилинском затоне.

Новая улица в Хову-Аксы будет названа в честь погибшего земляка, рядового Арсена Чульдума, школа в селе Кочетово Тандинского кожууна будет носить имя старшего лейтенанта, выпускника этой школы Экера Оюна, а также одна из улиц села Кочетова будет переименована в честь павшего в бою сержанта Виктора Оюна. Уверен, что подобные решения будут приняты и в других муниципалитетах республики.