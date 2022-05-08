Кемерово, 8 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Тяжинском округе Кемеровской области, где накануне сгорело около 100 домов, работает оперативный штаб. Об этом сообщает областная администрация.

МЧС РФ Пожар

Оперштаб размещён в Итатском городском Доме культуры.

Уточняется, что сейчас с людьми работают медики, психологи и сотрудники социальной защиты населения.

На местах происшествий во взаимодействии с другими экстренными службами работают сотрудники органов внутренних дел, которые обеспечивают общественный порядок, рассказали ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.