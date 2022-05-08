Тула, , 14:26 — REGNUM Сотрудники Тульского государственного университета разработали и собрали действующий макет малого спутникового аппарата с новой системой ориентирования в пространстве. Об этом сообщили представители комитета Тульской области по науке и инноватике агентству ТАСС.

Макет спутника «Салют» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Разработанная система позволяет изменять положение космического аппарата в пространстве. Это даёт возможность спутнику ориентироваться на небесные тела и выполнять различные исследовательские задачи.

Изменение положение производится при помощи двигателя-маховика и гироскопического датчика. Разработчики считают, что новая система станет эффективной заменой импортным альтернативам.

Новая система отличается оригинальным алгоритмом управления. Для испытания аппарата учёные изготовили комплекс, который имитирует отсутствие силы тяжести. Эксперименты подтвердили эффективность решений.

Разработка этого проекта ведётся с 2021 года. На следующем этапе учёные планируют максимально заместить импортные детали и элементы, которые применялись при разработке и испытаниях. Планируется, что работы будут завершены до конца года.