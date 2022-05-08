Чита, 8 мая 2022, 14:25 — REGNUM Забайкальцы в преддверии 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели акцию «Свет Победы над фашизмом», она состоялась на площади Ленина в Чите, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Тысячи свечей зажглись, чтобы осветить забайкальское небо огнем Победы», — отметила министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.
Участники грандиозной световой инсталляции зажгли 1945 свечей и выстроили огромную фразу «Zа Победу!». Кроме того, с помощью гирлянды из пяти тысяч светящихся шаров волонтеры изобразили символ специальной военной операции — букву «V». Все желающие могли присоединиться к волонтерам и прикоснуться к светящимся цепочкам, зажечь свечи или фонарики на телефонах. Также в рамках проекта в здании правительства региона окна засветились в очертании буквы «Z».
Завершили акцию песни «Мать и сын» и «День Победы» в исполнении артистов ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки».
Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.