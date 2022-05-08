Чита, , 14:25 — REGNUM Забайкальцы в преддверии 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели акцию «Свет Победы над фашизмом», она состоялась на площади Ленина в Чите, сообщает пресс-служба правительства региона.

Забайкалье. Акция «Свет Победы над фашизмом» Фото Евгения Галузы

«Тысячи свечей зажглись, чтобы осветить забайкальское небо огнем Победы», — отметила министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.

Участники грандиозной световой инсталляции зажгли 1945 свечей и выстроили огромную фразу «Zа Победу!». Кроме того, с помощью гирлянды из пяти тысяч светящихся шаров волонтеры изобразили символ специальной военной операции — букву «V». Все желающие могли присоединиться к волонтерам и прикоснуться к светящимся цепочкам, зажечь свечи или фонарики на телефонах. Также в рамках проекта в здании правительства региона окна засветились в очертании буквы «Z».

Завершили акцию песни «Мать и сын» и «День Победы» в исполнении артистов ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки».

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.