Луганск, , 14:21 — REGNUM Росгвардия нашла под Луганском крупный склад с боеприпасами ВСУ и задержала члена националистической ячейки. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«В одном из населенных пунктов Луганской области в здании зернохранилища обнаружено 18 танковых снарядов ОС-20Г и 12 противотанковых снарядов МТ-12. По соседству в нежилых помещениях разведчики нашли 27 ящиков со снарядами к минометам … (125 штук), 3 выстрела ОГ-9м1 и несколько взрывателей ТГ15М», — отмечается в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы задержали члена нацячейки. Более того, в другом населенном пункте военные нашли и уничтожили накладными зарядами два 220-миллиметровых неразорвавшихся кассетных снаряда «Ураган».