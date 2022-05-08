Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 8 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Улица имени Героя России Александра Захарченко в ближайший месяц появится в Комсомольске-на-Амуре. Об этом на своем ТГ-канале сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

rusvesna. su Александр Захарченко

«Великий праздник Победы мы встречаем в условиях, когда наша страна проводит специальную военную операцию. Ее цель, как и в сороковые годы прошлого века, — избавление мира от нацизма.

Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение о проведении этой операции для защиты людей в Луганской и Донецкой Народных Республиках, защиты от нацистского гнета, бомбардировок, от геноцида. Уверен, что, как и 1945 году, наша страна вновь положит конец нацизму. Как и 77 лет назад, мы спасем мирных граждан от этой коричневой чумы. Потому что с нами и за нами правда! В специальной военной операции принимают участие наши воины. Они родились в разных уголках России, но их объединяет одно — любовь к Отечеству и чувство справедливости. Наряду с жителями Луганской и Донецкой Народных Республик они ведут борьбу за освобождение этих земель и всех земель Новороссии и Малороссии от нацистской угрозы», — написал Михаил Дегтярев.

«Одним из видных политических и военных деятелей Донбасса, я знал его лично, был верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. Родившийся в простой шахтерской семье, Александр Захарченко прошел славный трудовой и боевой путь. Он защищал свою Родину, потому что не хотел, чтобы на земле, за которую в годы Великой Отечественной войны сражались и его, и все наши предки, бесчинствовали нацисты. Герой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта, но память о нем жива в сердцах жителей Донбасса, в том числе тех, кто приехал в Хабаровский край. В преддверии нашего Великого праздника я бы хотел, чтобы в нашем крае было увековечено его имя. Вместе с главой города Комсомольска-на-Амуре Александром Жорником мы договорились, что в ближайший месяц одной из новых улиц города Юности будет присвоено имя Героя Донецкой народной Республики Александра Захарченко», — продолжил глава Хабаровского края.

«Мы должны сохранять и приумножать память о героях. Ведь герой — это не просто звание. Это подтверждение заслуг человека перед Родиной. Мы чтим и будем чтить их имена!», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

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