Тюмень, , 14:19 — REGNUM Из Тюменской области для участия в спецоперации на Украине уехали около 40 добровольцев. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков порталу 72.ru.

По словам военного комиссара Тюменской области, среди желающих отправиться на Украину было несколько женщин-медработников.

Всего с начала 2022 года подписали контракт на службу в Вооружённых силах РФ более 100 тюменцев. Число желающих растёт с каждым днём, отметил Куличков.

«В основном добровольцы — это люди 30–40 лет. У нас очень много обращений. Приходится даже отговаривать, так как у многих семьи: трое, четверо детей. Большинство обратившихся — люди с боевым опытом. Они уверены, что их военная профессия пригодится», — пояснил Алексей Куличков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Тюмени встретили бойцов сводного отряда Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации российских войск на Украине. Тюменские росквардейцы вернулись без потерь.

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