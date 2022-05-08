Тюмень, 8 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Из Тюменской области для участия в спецоперации на Украине уехали около 40 добровольцев. Об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков порталу 72.ru.

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По словам военного комиссара Тюменской области, среди желающих отправиться на Украину было несколько женщин-медработников.

Всего с начала 2022 года подписали контракт на службу в Вооружённых силах РФ более 100 тюменцев. Число желающих растёт с каждым днём, отметил Куличков.

«В основном добровольцы — это люди 30–40 лет. У нас очень много обращений. Приходится даже отговаривать, так как у многих семьи: трое, четверо детей. Большинство обратившихся — люди с боевым опытом. Они уверены, что их военная профессия пригодится», — пояснил Алексей Куличков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Тюмени встретили бойцов сводного отряда Росгвардии, которые принимали участие в спецоперации российских войск на Украине. Тюменские росквардейцы вернулись без потерь.