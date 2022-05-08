Донецк, , 14:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:50 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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