Москва, , 14:15 — REGNUM Все части парада Победы в Москве позволит провести 9 мая ожидаемая в этот день высота облаков и активное воздействие на погоду. Об этом 8 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пролёт авиации во время генеральной репетиции парада 7 мая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для того, чтобы состоялась летная часть парада нужно чтобы нижняя граница облаков была выше 300 метров, сейчас по расчетам эта граница и будет таковой», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом синоптик отметил, что «в результате того, что будут небольшие прояснения и активные воздействия, хочется рассчитывать, что все компоненты парада состоятся».

В то же время, Вильфанд подчеркнул, что более точный прогноз на эту тему будет сделан утром 9 мая.

«Оценивать обстановку, какие реагенты соответствуют определенному типу облаков, чтобы вызвать максимальные осадки, осуществить обезвоживание до подхода к Москве. Тут решение будет приниматься завтра», — пояснил он.

В то же время, синоптик назвал погоду в главный праздник России «достаточно сложной», так как она будет связана с изменением воздушных масс с южных и юго-западных на северные и Москва в этот день окажется местом схождения восточной периферии антициклона и западной периферии циклона, в результате чего ожидаются порывистый ветер и понижение температуры.

«Ветер будет заметный уже сегодня во второй половине дня, ночью и завтра, порывы будут достигать 17-18 метров в секунду. Заметное понижение температуры, по сравнению с сегодняшним днем температура понизится на 7-8 градусов и составит +9…+11 градусов», — добавил Вильфанд, указав, что также ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне артисты фронтовой бригады театра песни и танца «Забайкалье» 8 мая выступили во дворе дома, где живет Николай Алексеевич Ревякин, который приравнен к категории ветеранов Великой Отечественной войны.