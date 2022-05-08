Чита, , 14:02 — REGNUM Заместитель губернатора Забайкалья Аягма Ванчикова 8 мая совместно с главой Читинского района Виктором Машуковым и главой городского поселения «Новокручининское» Верой Шубиной навестили участницу Великой Отечественной войны, фронтовую медсестру Наталью Азееву и поздравили её с наступающим праздником Великой Победы.

Наталья Васильевна Азеева — ветеран Великой Отечественной войны Правительство Забайкалья

«Разрешите от имени губернатора края Александра Михайловича Осипова преподнести Вам цветы и праздничный пирог. Большое Вам спасибо за Ваш вклад в нашу общую Победу! Низкий вам поклон и благодарность! Будьте молоды душой, живите долго и счастливо!», — сказала заместитель губернатора.

Гости пообщались с ветераном, справились о здоровье. Глава района Виктор Машуков пожелал Наталье Азеевой ещё много лет оставаться примером для подрастающего поколения. Вера Шубина передала Наталье Васильевне письма и открытки с поздравлениями от школьников.

Наталья Васильевна Азеева в 2022 году отметила 104-й день рождения. Она родилась в Псковской области. До войны жила в счастливой многодетной семье и работала медицинской сестрой в больнице. В 1941 году ей шел 23 год, и в первый же день войны молодой медсестре пришла повестка. А еще через день Наташа узнала, что такое война. Эшелон, на котором их везли на формировочный пункт, попал под бомбёжку

Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Васильевна Азеева в 2022 году отметила 104-й день рождения, она родилась в Псковской области Правительство Забайкалья

Военные будни в передвижном авиационном госпитале 12-й воздушной армии, куда попала Наталья Васильевна, начались сразу. Раненых с каждым днем становилось все больше. Много изувеченных бойцов и детей повидала она за годы войны. Весь день медсестры ухаживали за пострадавшими: кормили, помогали писать письма, успокаивали, а вечером брали лопаты и рыли траншеи. От этого очень болели руки, боль эта осталась до сих пор. Хрупкая Наталья Азеева на войне была не только медиком, но и, что называется, универсальным донором. Ее первая отрицательная группа крови спасла не одну жизнь.

Всю войну Наталья Азеева спасала раненых в Пскове, в Луге и в Риге. В 1945 году именно в Ригу пришла радостная весть об окончании войны. Но такую долгожданную мысль о мирной жизни оборвал очередной приказ. Наталья Васильевна вновь отправилась спасать жизни людей, теперь уже на войну с Японией.

Только в октябре 1945 года война для Натальи Азеевой, наконец, закончилась. Лишенная крова, растерявшая семью, она осталась жить в Забайкалье, на станции Ясная. Там встретила свою судьбу. Вместе с мужем Алексеем прожили в браке 30 лет, вырастили семерых детей. Некоторые пошли по стопам родителей — выбрали своей профессией медицину.

Наталья Васильевна Азеева награждена Медалями за Победу над Германией и Японией, Орденом Отечественной войны II степени. Кроме того, мать-героиня имеет Орден Материнства III степени.

У Натальи Васильевны большая и дружная семья, насчитывающая несколько десятков человек. Для них бабушка — настоящий герой. Хотя сама она себя таковой не считает.

«Да никакой я не герой. Мы просто делали свою работу», — говорит ветеран Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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