Ниш, Сербия, 8 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Памятник воинам Красной Армии, погибшим в результате авиационного налета США в 1944 году, открыли в пригороде Ниша, который расположен в южной части Сербии. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости.

Красная армия

Уточняется, что монумент установлен на расстоянии 200 км от Белграда на месте «Нишского инцидента», когда 7 ноября 1944 года авиация США совершила налет на колонну 6-го Гвардейского стрелкового корпуса Красной армии.

Также указывается, что инициатива установить такой памятник исходила от Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде и посольства России в Сербии, проект поддержали администрация города Ниш и Общество русско-сербской дружбы и русских соотечественников «Наисус».

Кроме того, отмечается, что в церемонии открытия памятника приняли участие глава МВД Сербии Александр Вулин, сотрудники посольства России во главе с послом РФ Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, руководство Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, а также представители местных властей и общественных организаций.

«Сейчас, в данный момент, с учетом всех событий в Европе, то, что делаем сегодня, говорит больше, чем долгие и краткие речи. Хочу сказать, что сейчас для всей Европы — это исключительное событие, которое показывает и доказывает наилучшим и самым сильным образом, что мы вместе, вместе сохраняем наши общие ценности, и их невозможно отнять — прежде всего, память о героях и о совместной борьбе против нацизма», — сказал в ходе церемонии посол России в Сербии.

Напомним, в день празднования годовщины Великой Октябрьской революции 7 ноября 1944 года на автоколонну советских войск на дороге между городами Ниш и Алексинац было совершено нападение группой американских истребителей P-38 «Лайтнинг». Советская зенитная артиллерия и истребители отразили нападение, позже командование США объяснило инцидент ошибкой американских летчиков, якобы «перепутавших города».