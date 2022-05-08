Лондон, 8 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Прогноз специалистов компании Rolls-Royce (подразделение BMW AG) показывает, что в 2050 году над крупными городами мира будет летать более 160 тысяч электрических аэромобилей. Об этом пишет Nikkei Asia.

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Rolls-Royce является одним из разработчиков малых летательных средств для городских условий. Осенью 2021 года компания провела испытания одноместного самолёта с электрическим приводом Spirit of Innovation.

В ходе этих испытаний было установлено несколько рекордов. Аэромобиль развил максимальную скорость 623 км/ч, средняя скорость полёта составила 532,1 км/ч.

В Rolls-Royce рассчитывают запустить производство авиационных силовых установок для транспортных средств с вертикальным взлётом и посадкой. В компании прогнозируют, что к 2050 году по всему миру будет использоваться более 160 тысяч таких аэромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период лидерами по количеству зарегистрированных патентов в сфере технологий для аэромобилей в период с 2012 по 2018 год стали Китай и США.