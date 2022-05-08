Чита, , 13:52 — REGNUM В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне артисты фронтовой бригады театра песни и танца «Забайкалье» 8 мая выступили во дворе дома, где живет Николай Алексеевич Ревякин, который приравнен к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

Поздравление забайкальских ветеранов Правительство Забайкалья

Слова благодарности и поздравления всем забайкальцам сказала вице-премьер правительства Забайкалья Инна Щеглова.

«Мы испытываем гордость за то, что у нас есть такие герои. Они показывают нам, как относятся к своей Родине, как они сопереживают всему тому, что сейчас происходит. Хотелось бы пожелать всем землякам здоровья, мирного неба над головой, пусть будет больше поводов для улыбок, пусть все те, кто сейчас защищает нашу Родину на Донбассе, чувствуют то, что мы их поддерживаем, любим и ждем. 77 лет назад у нас была Великая Победа. Это победа наша, наших дедов, и мы не позволим никому переписать историю», — сказала Инна Щеглова.

Артисты спели для ветеранов и всех зрителей «Катюшу», «Севастопольский вальс», «Огонек», «День Победы» и другие песни военных и послевоенных лет.

Как сообщало ИА, в рамках единой региональной акции «Народная память» забайкальские представители власти, юнармейцы, школьники возложили цветы к памятным местам на всей территории Забайкалья и почтили защитников Родины минутой молчания.

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