Юхнов, Калужская область, , 14:57 — REGNUM Работы по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны провели в Юхновском районе сотрудники Главного управления МЧС России по Калужской области 7 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ведомство.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны сапёры обезвредили в Юхновском районе Главное управление МЧС России по Калужской области

В лесном массиве в четырёх километрах от деревни Кувшиново взрывотехники обнаружили ручные гранаты: РПГ-40 — 6 единиц, РГД-33 — 16 единиц; Ф-1 — 21 единица. Миномётные мины: 81 мм — 25 единиц; 82 мм — две единицы. Артиллерийские снаряды: 37 мм — четыре единицы, 76 мм - одна единица, 105 мм - четыре единицы; 88 мм - одна единица, 152 мм - две единицы. Противотанковую мину – TMI-35 – пять единиц. Противопехотную мину – FMI-35 – одна единица. В лесу, в семи километрах от деревне Беляево сапёры нашли артиллерийский снаряд – 105 мм - три единицы. Ручные гранаты: РПГ-40 - две единицы и РГД-33 – одна единица.

Все опасные находки уничтожены.

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