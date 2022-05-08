Екатеринбург, 8 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 8 мая произошёл крупный пожар в строящемся паркинге на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Pexels Пожар

На третьем и четвёртом этажах шестиэтажного здания горели утеплитель и пенопласт. Площадь очага составила 500 кв. метров. Одного человека спасли с крыши. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар произошёл в микрорайоне Кольцово.