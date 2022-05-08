Чита, , 13:42 — REGNUM В преддверии Дня Великой Победы, 8 мая, в рамках единой региональной акции «Народная память» представители власти, юнармейцы, школьники возложили цветы к памятным местам на всей территории Забайкалья и почтили защитников Родины минутой молчания.

Ко Дню Победы. Забайкалье Правительство Забайкалья

Как отметила зампред правительства края, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Татьяна Цымпилова, такие мероприятия имеют важное значение для патриотического воспитания.

«Российским военно-историческим обществом ведётся большая работа по мемориальной пропаганде. В рамках этой работы на территории края было установлено более 40 мемориальных досок, посвящённых героям СССР, полным кавалерам Ордена Славы», — отметила Татьяна Цымпилова.

Главное торжественное событие акции «Народная память» состоялось на «Мемориале воинам-забайкальцам, погибшим и умершим от ран в боях на реке Халхин-Гол».

По словам исполнительного директора регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Эдуарда Шелофаста Победа СССР совместно с Монголией на реке Халхин-Гол во многом обеспечила то, что в последующем в период второй мировой войны и ВОВ Япония так и не решилась напасть.

«Мы смогли нанести такой удар японской военной машине — это во многом предотвратило то, что второго фронта здесь на Востоке в 41-45 годах против Советского Союза со стороны милитаристской Японии не возникло», — подчеркнул Эдуард Шелофаст.

Он добавил, что в сражениях на реке Халхин-Гол принимали участие порядка 30 тысяч жителей тогда ещё Читинской области, часть из них домой не вернулись.

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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