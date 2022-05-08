Берлин, , 13:30 — REGNUM На сегодняшний день мечта о едином европейском доме потерпела крах из-за конфликта на Украине. Об этом 8 мая заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB).

Франк-Вальтер Штайнмайер Estonian Foreign Ministry

По словам Штайнмайера, 8 мая является для немцев днем благодарности союзникам с Запада и Востока, победившим Гитлера 77 лет назад и потому в ФРГ эта дата считается Днем освобождения.

При этом он напомнил о «беспощадной войне на уничтожение, которую немцы вели на востоке Европы» и добавил, что Германию тогда освободили извне и ей предстоял долгий путь до внутреннего освобождения.

Также президент ФРГ уточнил, что затем поколения политиков старались, чтобы в Европе никогда больше не было войны.

«Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар», — сказал он.

Кроме того, Штайнмайер назвал 8 мая Днем войны и добавил, что спецоперация Вооруженных сил России по денацификации Украины является «эпохальным сломом» со многим, что якобы «считалось само собой разумеющимся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель немецкого бундестага Бербель Бас прибыла с визитом в Киев.