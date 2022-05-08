Тверь, , 13:28 — REGNUM Масштабная региональная акция «Широка страна моя родная» стартовала 8 мая в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках акции 42 сводных хора — общее число участников превышает тысячу человек — исполнят гимн Российской Федерации, песни «День Победы», «Широка страна моя родная».

В акции участвуют детские хоры, хоры юнармии, кадеты, хоры ветеранов и вокальные коллективы домов культуры — из всех муниципальных образований Тверской области.

Стартовала акция 8 мая в 12:00 в муниципальных образованиях Тверской области у обелисков и мемориалов, где жители могут почтить память погибших во время Великой Отечественной войны.

Финал состоится 9 мая 18:30 в городе Твери. У Обелиска Победы выступит сводный хор из 500 человек, в который войдут стипендиаты губернатора, ветераны, юнармейцы, дирижировать хором будет военный дирижёр Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Александр Морозов.