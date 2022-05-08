8 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Станислав Тарасов, , 16:28 — REGNUM Как сообщает газета The Telegraph, страны мирового нефтяного картеля ОПЕК+, в первую очередь Саудовская Аравия, отказались от увеличения добычи нефти по запросу Запада. Напомним, страны альянса ОПЕК+ в рамках министерской встречи приняли решение следовать в июне плану по добыче нефти на 432 тыс. баррелей в сутки. В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти — Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине.

Ближний Восток и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американское издание Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана» и заявил, что «США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». Еще одной причиной, по которой ОПЕК+ отказывается от наращивания нефтедобычи, называют роль России в соглашении ОПЕК+ и ее влияние на некоторые страны — участники картеля. Произошло это, несмотря на то, что Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК+ в картельном сговоре и завышении цен. Королевство уже намекало Белому дому, что если законопроект будет принят, то Саудовская Аравия откажется от расчетов в долларах при продаже сырья. Саудовская Аравия пригрозила отказаться от инвестиций в американскую экономику.

Мухаммед бен Салман Аль Сауд Официальное интернет-представительство президента России

Кроме того, отношения Саудовской Аравии и Соединенных Штатов испытывают кризис из-за политики президента США Джо Байдена. Для США это не только болезненная история дорогой нефти. Часто эксперты, описывая нынешние осложнения во взаимоотношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, используют фактор личного недовольства де-факто правителя страны наследного принца Мухаммеда бен Салмана президентом США Джо Байденом. Мол, принц прилагал заметные усилия, чтобы создать себе имидж реформатора и даже либерала, но Байден отказался принимать его в Белом доме, нанеся таким образом удар по его честолюбию. Это имеет место. Но есть и другие, более важные факторы.

Это критика США военной кампании в Йемене и их готовность подписать ядерное соглашение с Ираном. В то же время саудиты тонко чувствуют ослабление влияния США на Ближнем Востоке и предпринимают попытки диверсифицировать число гарантов безопасности за счет развития сотрудничества с Россией и Китаем, что вызывает повышенное политическое раздражение США. Теперь они стремятся создать так называемый анти-ОПЕК, привлекая в него Иран и Венесуэлу, поскольку «нефтяная карта» еще долго будет оставаться в «игре». ОПЕК+ рассматривает решение консолидации «анти-Опек» скорее как сигнал о том, что крупные потребители могут изменять цены, как и крупные производители. Есть американский сценарий и по развалу ОПЕК+.

В то же время США опасаются идти на разрыв с арабами, которые, кстати, недовольны методами арестов активов России. Но проблемы во взаимоотношениях между США и Саудовской Аравией не стоит чрезмерно преувеличивать. Восток — действительно дело очень тонкое, и там все быстро меняется.