8 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Министерства обороны России о том, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила этой ночью корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.

Оксана Переможенко, , 16:27 — REGNUM Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы. Об этом 8 мая сообщили в Минобороны России.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«День начинается с хороших новостей!» — отреагировала Елена Х.

«Красота, скоро на байдарках и [надувных водных аттракционах] «бананах» ВСУ будут», — смеется Доктор.

«Всей Одессой кричали «русская ракета иди на…» Ничего не вышло. Не знаю, или кричали плохо, или ракета глухая попалась», — пошутила Крис.

«Корвет уходит в небеса ©», — иронизирует Natalia G.

«Украинский военный корабль ушёл к Бандере», — пошутил S.

«Откуда они берутся? Вроде в первые дни всё потопили», — недоумевает Николаевич.

«Поскольку крупный порт в Одессе ещё не под контролем РФ, там может быть ещё несколько катеров», — в свою очередь ответил Николаевичу Евгений Г.

«В Одессу перегнали почти весь флот», — также ответил Николаевичу And.

«Правильно, демилитраизация пройдет оптом», — с сарказмом ответил ему (And) Zeleboba.

«СССР нет уже 30 лет, а оружие и флот до сих пор работает. Причем с двух сторон», — отметил Евгений Б.

«Самое смешное, что это корвет СССР. Украинцы за 30 лет ничего не смогли построить», — добавил Valery.

«Красивый был», — отреагировал Sergey K.

«Жалко кораблик, пригодился бы по окончанию операции…» — написала Светлана Л.

«Как же так, очередной вице-адмирал остался без работы», — смеется Аленка С.

«Ничего себе, у Украины есть ВМС и даже был корвет», — с сарказмом отметил Kostya.

ВМС Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот теперь недонатовский корабль реально пошёл туда, куда посылали русский, да так и не отправили», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«А зачем украинцам корвет? Нет, украинцам корвет не нужен…» — не без сарказма пишет Евгений З.

«Всех топите! Нужно полностью уничтожить флот Украины! И отрезать им доступ [к морю]. Тогда Украина никому уже не будет нужна», — подытожил Роман Анатольевич.

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Напомним, 7 мая в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что оперативно-тактическая и армейская авиация России сбила два украинских самолета Су-24 и Су-27, а также три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника.

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