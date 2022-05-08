Ханты-Мансийск, 8 мая 2022, 13:26 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 82 выздоровевших и пять госпитализированных с COVID-19. Об этом 8 мая сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки на 8 мая коронавирус выявили у 55 тюменцев. Это на 15 человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 мая коронавирус выявили у 191 064 человека, выздоровели 185 904 пациента, скончались 4305 (на два человека больше, чем днём ранее).
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