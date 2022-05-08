Москва, 8 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Североатлантический альянс ведёт войну против России руками украинских боевиков, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 8 мая в своём Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Рогозин опубликовал фрагмент своего интервью телеканалу «Россия-24». В последовавшем сообщении он развил некоторые из высказываний.

«НАТО ведёт против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские нацбаты и ВСУ — расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что нельзя допустить, чтобы Россия и НАТО обменялись ядерными ударами. Поэтому необходимо побеждать обычными вооружёнными средствами. Рогозин подчеркнул, что такая победа возможна только при мобилизации экономики и полной солидарности всей страны с армией.