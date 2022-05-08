Москва, , 13:15 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку назвал план Еврокомиссии (ЕК) по сбережению энергии в Евросоюзе на случай резкого прекращения поставок газа из России «призраком коммунизма». Он написал об этом 8 мая в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев замыслил недоброе Kremlin.ru

«Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу. Так, во всяком случае, пишут media», — отметил он в своем сообщении.

Также зампред Совбеза РФ отметил, что, согласно плану ЕК, «толстых европейцев», которые обеспечены газом из разных источников, хотят заставить делиться голубым топливом с «бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо».

«Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского. Одновременно введут нормирование энергопотребления, а там и до продуктовых карточек недалеко», — заключил в своем сообщении Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что план по сбережению энергии на случай резкого прекращения поставок газа из России намерена утвердить 18 мая Еврокомиссия.