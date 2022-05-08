Белгород, , 13:12 — REGNUM Цветы к Могиле неизвестного лётчика в Белгороде возложил глава региона Вячеслав Гладков 8 мая. Об этом он написал в телеграм-канале.

Могила неизвестного лётчика Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«В 1943 году на этом месте разбился самолёт, его обломки находили в сотнях метрах от падения. Лётчик погиб, и был похоронен здесь. Его имя осталось неизвестным, документы сгорели при пожаре самолёта. В 1977 году здесь был установлен памятник, в 2010 — обновлён. В этом году территорию вокруг памятника благоустроили. Сейчас это достойное место памяти. Спи спокойно, безымянный советский воин!» — написал Гладков.

«Памятник нужно обязательно закрепить за школой и детским садом. Ранее за него отвечал Технологический университет, но они, по-моему, забыли про него», — добавил глава региона.

Губернатор пояснил, что ещё пять месяцев назад, возлагая цветы к мемориалу, который находится в Пушкинском лесу, «просто утонул в грязи». За это время городские власти проблему решили — территория благоустроена, оборудованы дорожки, лестница, подъезд и даже парковка.