Вильнюс, , 13:03 — REGNUM Неизвестные в Лаздийяе и Шяуляе (Литва) осквернили памятники советским воинам, а в Каунасе — православный приход. Об этом 8 мая сообщает департамент полиции Литвы.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В Шяуляе рядом с воинским памятником … на деревьях развешано 7 вывесок-инсталляций, на которых демонстрируются нацистские и коммунистические символы… Собран материал для выяснения обстоятельств», — отмечается в сообщении.

Также был осквернен памятник на кладбище советских воинов в городе Лаздияй: его облили красной краской.

В Каунасе на проспекте Витауто на дверях православного прихода замечены приклеенные листы с надписями оскорбительного содержания.

Собран материал в соответствии с ч. 2 ст. 170 УК Литвы (оскорбление, унижение или дискриминация лиц из-за их происхождения, национальности, религиозных верований или взглядов).