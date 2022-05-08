Вильнюс, 8 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Неизвестные в Лаздийяе и Шяуляе (Литва) осквернили памятники советским воинам, а в Каунасе — православный приход. Об этом 8 мая сообщает департамент полиции Литвы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«В Шяуляе рядом с воинским памятником … на деревьях развешано 7 вывесок-инсталляций, на которых демонстрируются нацистские и коммунистические символы… Собран материал для выяснения обстоятельств», — отмечается в сообщении.

Также был осквернен памятник на кладбище советских воинов в городе Лаздияй: его облили красной краской.

В Каунасе на проспекте Витауто на дверях православного прихода замечены приклеенные листы с надписями оскорбительного содержания.

Собран материал в соответствии с ч. 2 ст. 170 УК Литвы («Оскорбление, унижение или дискриминация лиц из-за их происхождения, национальности, религиозных верований или взглядов»).