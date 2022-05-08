Москва, , 13:00 — REGNUM Видеозапись уничтожения понтонной переправы киевских боевиков высокоточным ракетным вооружением в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 8 мая Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ракетным ударом была уничтожена понтонная переправа украинских вооруженных формирований, которая была наведена для переброски резерва бронетехники и личного состава.

На выложенных в интернет, снятых с беспилотника кадрах видно, как после попадания высокоточной российской ракеты понтонная переправа украинских боевиков уходит под воду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный командир 36-й бригады украинской морской пехоты полковника Владимир Баранюк заявил, что снабжение иностранных инструкторов, которые руководили подготовкой украинских националистических подразделений, было лучшим, нежели у ВСУ.