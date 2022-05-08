Сочи, Краснодарский край, , 13:00 — REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Подвиг во имя жизни» состоялась в Сочи 8 мая, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Участниками церемонии стали глава города Алексей Копайгородский, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, руководители правоохранительного блока, депутаты ГСС, ветераны, сотрудники медицинских учреждений курорта, студенты медколледжа, представители общественных организаций, участники военно-патриотических клубов, жители и гости города.

В Сочи возложили цветы к мемориалу «Подвиг во имя жизни» Пресс-служба администрации Сочи

«В каждом городе России есть свои герои, защитившие нашу страну от фашизма. В Сочи это не только воины-освободители, это ещё и огромная армия медицинских работников. Память об этом подвиге мы храним в наших сердцах. И будем передавать её из поколения в поколения. Мы и сегодня благодарим наших медицинских работников их за непростой труд и преданность профессии. В период пандемии врачи снова показали беспримерную выдержку и стойкость!» — сказал на церемонии Алексей Копайгородский.

В годы Великой Отечественной войны Сочи стал городом-госпиталем — здесь поправили здоровье более 300 тысяч раненых солдат и офицеров. Медики работали без сна и отдыха, они боролись за каждого пациента. В 1980 году город был награжден орденом Отечественной войны I степени за вклад в Победу.

Мемориал военным медикам был установлен в 1995 году: подвиг хирурга, медсестры и военного увековечен в архитектурной композиции стелы «Подвиг во имя жизни». В 2021 году мемориал капитально отремонтировали.