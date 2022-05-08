В Сочи возложили цветы к мемориалу «Подвиг во имя жизни»

Сочи, Краснодарский край, 8 мая 2022, 13:00 — REGNUM Церемония возложения цветов к мемориалу «Подвиг во имя жизни» состоялась в Сочи 8 мая, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Участниками церемонии стали глава города Алексей Копайгородский, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, руководители правоохранительного блока, депутаты ГСС, ветераны, сотрудники медицинских учреждений курорта, студенты медколледжа, представители общественных организаций, участники военно-патриотических клубов, жители и гости города.
В годы Великой Отечественной войны Сочи стал городом-госпиталем — здесь поправили здоровье более 300 тысяч раненых солдат и офицеров. Медики работали без сна и отдыха, они боролись за каждого пациента. В 1980 году город был награжден орденом Отечественной войны I степени за вклад в Победу.
Мемориал военным медикам был установлен в 1995 году: подвиг хирурга, медсестры и военного увековечен в архитектурной композиции стелы «Подвиг во имя жизни». В 2021 году мемориал капитально отремонтировали.