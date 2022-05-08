Барнаул, , 12:56 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу активистов «Молодой гвардии Единой России» присвоить новой улице в Заринске имя Защитников Донбасса, сообщает 8 мая телеграм-канал правительства региона.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается также, что такое решение позволит сохранить память о военнослужащих, которые героически выполняют свой долг и нередко жертвуют собой для защиты населения Донбасса.

«С появлением в Заринске улицы Защитников Донбасса у жителей города (особенно молодых) появится повод задуматься о важности сегодняшних событий, о роли нашей страны в современном мире», — сказано в письме руководителя заринских молодогвардейцев Романа Попова.

Напомним, губернатор Омской области Александр Бурков объявил о решении назвать улицы областного центра именами героев-освободителей ДНР — Владимира Жоги и Александра Захарченко. Улицы будут расположены в строящемся микрорайоне «Зеленая река».

Специальная военная операция России на Украине продолжается уже 10 недель. За это время от националистов удалось освободить значительную часть территорий ЛНР и ДНР. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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