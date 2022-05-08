Томск, 8 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 57 пациентов. Всего коронавирус в регионе победили 128 093 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 130 423. За сутки выявлен 61 новый носитель, девять из них госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 834 человека.