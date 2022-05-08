Москва, 8 мая 2022, 12:46 — REGNUM В преддверии Дня Победы более чем 30 регионов страны при поддержке команды «Молодёжка ОНФ» решили организовать народную акцию «Z в каждом доме». Участники флешмоба — студенты вузов и ссузов, жители многоэтажных домов, работники различных предприятий и организаций.
В 21 час они одновременно зажигают огни в форме буквы «Z» в окнах офисных зданий, жилых комплексов, студенческих общежитий, музеев, заводов.
Одними их первых флешмобом поддержали российскую армию студенты Чувашии. К нему присоединились жители общежития №1 Чебоксарского электромеханического колледжа. Они выключили свет в определенных комнатах, таким образом на здании появились сразу три буквы Z.
В Орловской области флемшоб организовали сотрудники Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Когда коллектив узнал о возможности поддержать российскую армию, электрики также решили внести свою лепту. В отдельных кабинетах они заменили лампы на более яркие, чтобы символ Z получился четким.
Народный флешмоб провели и на площадке общежития № 5 Белгородского государственного национального исследовательского университета. Ровно час с 20:30 до 21:30 в окнах «горела» буква Z. Акцию организовали студенты при поддержке команды «Молодёжки ОНФ».
В Забайкалье флешмоб превратился в большую световую инсталляцию под общим названием «Свет Победы над фашизмом». На Центральной площади Читы жители края выложили из 1945 свечей фразу «Zа Победу». Символ Z зажегся и в окнах здания Администрации Забайкальского края. Кроме того, из пяти тысяч светящихся шаров гирлянды участники «Молодёжки ОНФ» и других общественных организаций вместе с волонтерами и жителями Читы изобразили символ специальной военной операции — букву V.
Поддержат флешмоб 33 региона страны. В каждом он проходит в разных форматах, в зависимости от пожеланий жителей.
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