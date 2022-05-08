Москва, , 12:46 — REGNUM В преддверии Дня Победы более чем 30 регионов страны при поддержке команды «Молодёжка ОНФ» решили организовать народную акцию «Z в каждом доме». Участники флешмоба — студенты вузов и ссузов, жители многоэтажных домов, работники различных предприятий и организаций.

Значки с символом Z Donald.ru

В 21 час они одновременно зажигают огни в форме буквы «Z» в окнах офисных зданий, жилых комплексов, студенческих общежитий, музеев, заводов.

Одними их первых флешмобом поддержали российскую армию студенты Чувашии. К нему присоединились жители общежития №1 Чебоксарского электромеханического колледжа. Они выключили свет в определенных комнатах, таким образом на здании появились сразу три буквы Z.

«Мы хотим поддержать всех, кто сейчас борется с нацизмом на Украине, поэтому решили присоединиться к этой народной акции», — сказала журналистам студентка Есения Петрова.

«Как только наступил вечер и стемнело, мы начали включать и выключать свет в окнах. Желаем нашим военным здоровья и крепости духа! Мы с вами!» — добавляет студентка Анастасия Иракина.

В Орловской области флемшоб организовали сотрудники Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Когда коллектив узнал о возможности поддержать российскую армию, электрики также решили внести свою лепту. В отдельных кабинетах они заменили лампы на более яркие, чтобы символ Z получился четким.

«Сотрудники нашей организации всецело поддерживают российскую армию, специальную операцию и нашего Президента. Подобные акции объединяют коллектив и показывают всем, что мы едины», — отметил директор Федерального научного центра зернобобовых культур Андрей Полухин .

«Я и мои друзья поддерживаем Президента и его решение о начале военной операции на Украине, поддерживаем, потому что уверены: мы должны бороться с нацистами. Наш народ победил фашизм в 1945 году, победит и сейчас! Желаем всем военным сил, здоровья и поскорее вернуться домой!» — сказал участник команды «Молодёжка ОНФ» в Орловской области Данила Иванов .

Народный флешмоб провели и на площадке общежития № 5 Белгородского государственного национального исследовательского университета. Ровно час с 20:30 до 21:30 в окнах «горела» буква Z. Акцию организовали студенты при поддержке команды «Молодёжки ОНФ».

В Забайкалье флешмоб превратился в большую световую инсталляцию под общим названием «Свет Победы над фашизмом». На Центральной площади Читы жители края выложили из 1945 свечей фразу «Zа Победу». Символ Z зажегся и в окнах здания Администрации Забайкальского края. Кроме того, из пяти тысяч светящихся шаров гирлянды участники «Молодёжки ОНФ» и других общественных организаций вместе с волонтерами и жителями Читы изобразили символ специальной военной операции — букву V.

Поддержат флешмоб 33 региона страны. В каждом он проходит в разных форматах, в зависимости от пожеланий жителей.

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