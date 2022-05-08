Донецк, , 12:45 — REGNUM Снабжение иностранных инструкторов, которые руководили подготовкой украинских националистических подразделений, было лучшим, нежели у ВСУ. Это 8 мая следует из показаний пленного командира 36-й бригады украинской морской пехоты полковника Владимира Баранюка.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«Я просто видел занятия, которые проводил, конкретно если брать, батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проводил военный медик. Он был иностранец какой-то, скорее всего, американец, у него был рюкзак, групповой рюкзак, по медицинской подготовке», — приводит его слова телеканал «Россия-1».

Также Баранюк уточнил, что с помощью такого рюкзака, по его данным, можно оказать медицинскую помощь как минимум двум отделениям, и добавил, что ни он сам, ни кто-либо еще в ВСУ не видел подобных рюкзаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве увековечат память погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих.