Астрахань, 8 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Более 250 уголовных дел возбуждено в Астраханской области в отношении браконьеров в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Путина — 2022», сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рыба на крючке

Согласно данным оперативного совещания о ходе первого этапа операции, следствием и дознанием региональных органов внутренних дел возбуждено 253 уголовных дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов, в том числе 14 — в отношении подозреваемых в незаконных добыче и обороте осетровых, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли более двух тонн рыбы и изделий из неё. У браконьеров изъято почти шесть километров сетей, 30 лодок, один автомобиль и четыре руль-мотора.

Правоохранители задерживают не только местных браконьеров, но и гостей региона. Так, в период с 5 по 7 мая в Енотаевском, Икрянинском и Камызякском районах по подозрению в браконьерстве были задержаны шесть жителей Республики Крым, Ставропольского края, Волгоградской и Тульской областей.