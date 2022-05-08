Москва, 8 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны стойкости, а всем жителям Украины — мирного будущего. Соответствующая телеграмма опубликована 8 мая на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, здоровья и долголетия, всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего», — отмечается в сообщении.

Путин подчеркнул, что 77 лет назад благодаря героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «принесший боль и страдания десяткам миллионов людей».

Он подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен.