Москва, 8 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В воскресенье, 8 мая, участники «Молодёжки ОНФ» поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов, эвакуированных из ЛДНР, которые встретят праздник в пунктах временного размещения. Вместе с подарками добровольцы передали им капсулы с частицей огня с могилы Неизвестного Солдата у Кремля в Москве. В рамках патриотической акции, организованной Народным фронтом накануне из Александровского сада стартовал автопробег «Огонь памяти».

ИА REGNUM Вечный огонь

В России автопробег намечен по трем направлениям, с конечными точками в Смоленске, Мурманске и Севастополе.

« Вечный огонь у могилы Неизвестного Солдата у Кремля — символ подвига нашего народа, каждого участника Великой Отечественной войны. В силу возраста и расстояний лишь единицы из ветеранов могут прийти сюда. Поэтому частичку огня им привезли добровольцы! Для нас всех Вечный огонь» — символ исторической памяти, благодарности и гордости! — отметил депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич .

«Молодёжка ОНФ» приняла участие в передаче огня ветеранам, а также труженикам тыла и детям войны, которые проживают в ПВР Воронежской и Липецкой областей.

Одним из первых участники команды приехали с поздравлениями к Дмитрию Викторовичу Штанченко, в ПВР на базе санатория имени Горького в Воронеже. Фронтовик из Донбасса, штурмовавший Рейхстаг, благодаря содействию депутата Госдумы, руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича в преддверии праздника получил российский паспорт.

Дмитрия Викторовича эвакуировали в Воронежскую область вместе с дочерью в феврале. Фронтовик из ДНР во время онлайн-приема попросил депутата Госдумы Игоря Кастюкевича посодействовать в получении российского гражданства. Просьба была исполнена в кратчайшие сроки, и теперь уже в статусе гражданина России, ветеран Великой Отечественной войны принимает поздравления с наступающим праздником Победы.

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Также участники «Молодёжки ОНФ» в Воронежской области поздравили эвакуированного из Мариуполя Николая Васильевича Мыслика. Труженик тыла проживает в пункте временного размещения в Павловске. В военные годы он 16-летним подростком помогал заготавливать лес для нужд фронта, работал в поле. Потом всю жизнь преподавал в училище — обучал студентов строительному делу.

С дочерью и сыном 95-летнего ветерана срочно эвакуировали в Россию, после того как их жилье уничтожили нацисты. Снаряды попали в жилые дома, от квартир ничего не осталось. Сейчас семья готовит документы, необходимые для оформления российского гражданства.

«Мы хотим остаться в России. Дети ищут работу. Проходим медкомиссию, собираем справки. Возвращаться некуда, в один миг остались без всего. Укрывались в подвалах, грелись кипятком, чтобы хоть что-то горячее попить. Папа до последнего не хотел уезжать, слава Богу, вовремя уехали. Спасибо вам за поздравления, Воронежской области — за то, что стала для нас вторым домом. С наступающим Праздником Победы!» — сказала дочь труженика тыла Анна Мыслик.

В Липецкой области поздравления от команды «Молодёжки ОНФ» получили 25 жителей ПВР, имеющих статус «детей войны». Добровольцы привезли подарки и капсулы с «Огнем Победы» в 5 пунктов временного размещения Задонского, Добровского и Тербунского районов.