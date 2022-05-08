Чеди-Хольский район, Тува, , 12:34 — REGNUM В Туве увековечат память погибших в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащих. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тува Zamunu45

«Мы должны сделать все возможное, чтобы имена нынешних героев остались в памяти нашего народа. Доблесть и смелость наших земляков будут вписаны в героическую летопись страны», — отметил он.

Так, новую улицу в селе Хову-Аксы назовут в честь павшего на Украине земляка, рядового Арсена Чульдума. Однако из улиц села Кочетово будет переименована в честь погибшего сержанта Виктора Оюна. Кроме того, школа в этой же селе будет носить имя старшего лейтенанта, выпускника этой школы Экера Оюна.

По словам Ховалыга, соответствующие решения уже одобрены муниципальными представительными органами власти. Он также выразил увеленность, что подобные решения будут приняты и в других муниципалитетах республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Именем бывшего лидера ДНР назовут улицу в Кызыле