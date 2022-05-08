Луганск, , 12:33 — REGNUM ВСУ обстреляли Новогригоровку из РСЗО «Ураган». Об этом 8 мая сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.10 с направления н.п. Мироновский по н.п. Новогригоровка, севернее н.п. Дебальцево с применением РСЗО «Ураган» (8 снарядов)», — отмечается в сообщении.

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