Барнаул, 8 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 8 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 204 человек, + 78 за сутки) выздоровели 257 622 человека (+50 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8616 пациентов в коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля, общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что трое скончались за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 966 (+25 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 6384 до 4519 (на 1865 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 807 (+5 за последние сутки) и 217 014 (+70 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 65 (+3 за сутки). Из них 22 подключены к аппарату ИВЛ (-4 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 776 зараженных коронавирусом среди детей (+13 за последние сутки).

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