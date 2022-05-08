Воронеж, , 12:32 — REGNUM В Новоусманском районе Воронежской области полицейские задержали водителя, никогда не имевшего водительских прав, однако сумевшего получить и не оплатить штрафы на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Патруль ДПС 40.мвд.рф

Инспекторы ДПС получили информацию о том, что в их направлении движется автомобиль Nissan Bluebird, регистрация которого прекращена. Остановить автомобиль сразу не удалось — полицейским пришлось преследовать нарушителя с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами.

Когда водитель, 43-летний местный житель, всё же остановился, он предъявил инспекторам договор купли-продажи на автомобиль. При этом выяснилось, что водительского удостоверения мужчина не имел и никогда не проходил обучения для управления автомобилем. При проверке водителя по базам полицейские обнаружили у него недоплаченную задолженность на 250 тысяч рублей, преимущественно — по линии ГИБДД. Выяснилось также, что ранее в Воронеже этот гражданин на другом автомобиле совершил ДТП, в отношении него было составлено четыре протокола. Когда полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, мужчина ответил отказом и был привлечен к административной ответственности. Также в отношении мужчины было составлено четыре протокола в связи с уклонением от исполнения административного наказания. Ещё один протокол в отношении водителя составили за отказ выполнять требования полицейских.

Сейчас автомобиль задержанного мужчины арестован приставами и помещен на спецстоянку. Сам нарушитель по решению мирового суда получил 13 суток административного ареста.