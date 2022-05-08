Москва, , 12:29 — REGNUM На контроль поставлено председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным расследование уголовного дела о приготовлении несовершеннолетними к убийству двух и более лиц на территории столичного региона. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Уточняется, что Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении трёх подростков 2004 и 2005 годов рождения по ч. 1 ст. 30, п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Также указывается, что, по информации следователей, трое несовершеннолетних намеревались убить двух и более лиц без определённого места жительства, для чего купили горюче-смазочные материалы и иные предметы и самостоятельно изготовили легковоспламеняющиеся смеси.

Кроме того, отмечается, что вечером 7 мая двое подозреваемых встретились и приискали место скопления лиц без определенного места жительства в лесополосе, расположенной вблизи железнодорожной станции «Косино», где они намеревались совершить указанные преступные действия. Однако подростки были задержаны правоохранителями, у них провели обыски и в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Александровичу Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что следователи дадут принципиальную оценку действиям задержанных несовершеннолетних. Кроме того, ведомством во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов принимаются исчерпывающие меры по пресечению таких преступлений и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц и преданию их суду.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая стало известно, что петербуржца Сергея Петушкова, обвиняемого в убийстве своей жены, тело которой он расчленил, на два месяца поместили в СИЗО.