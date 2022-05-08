Москва, , 12:27 — REGNUM Военнослужащие России, участвующие в спецоперации на Украине, получили письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Конверты из регионов доставили и передали бойцам в освобожденные Херсонскую область и Мелитополь добровольцы #МыВместе из числа участников «Молодёжки ОНФ» во главе с депутатом Госдумы, руководителем всероссийской команды Игорем Кастюкевичем.

Письма Andrys

С идеей поддержать боевой дух тех, кто освобождает территории от нацистов, выступили участники «Молодёжки ОНФ». С 20 апреля по инициативе команды в России проходит акция «Герою нашего времени». В каждом регионе страны добровольцы вместе со студентами и школьниками помогают ветеранам написать письма российским военным. Послания от поколения героев сегодняшним героям передадут тем, кто находится на передовой или в военных госпиталях. Первые письма лично в руки уже получили военнослужащие, выполняющие свой долг в Херсонской области и Мелитополе.

«Передал нашим бойцам письма, которые им написали ветераны Великой Отечественной войны. Каждый читал свое, в тишине. Про себя. Потом сложили их и бережно убрали в нагрудный карман. Поближе к сердцу. А «Михалыч», водитель, прикрепил свое письмо на лобовое стекло автомобиля, чтобы всегда видеть», — рассказал депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич .

Письма военные получили от ветеранов из Чеченской Республики, Липецкой, Оренбургской, Челябинской, Магаданской, Тверской, Ленинградской областей, а также от школьника из Свердловской области.

Так, из Магадана бойцам передали сразу два послания. Труженица тыла, ветеран труда Мария Ротваль в раннем возрасте пережила тяготы Великой Отечественной войны, находясь в оленеводческой бригаде в чукотской тундре. Вместе с земляками она занималась пошивом меховых спальных мешков, которые отправлялись на фронт. Сегодня Мария Ивановна желает российским военным здоровья и беречь друг друга.

«Дорогие наши воины! Я горжусь вашими подвигами, вы — настоящие преемники героев Великой Отечественной войны. Спасибо вам, мысленно всех обнимаю», — написала Мария Ротваль .

Также в память об отце добрые пожелания из Магадана направила Галина Бушуева — дочь тыловика, ветерана труда Прокопия Кузьмича Ханчалан, который уже ушел из жизни.

«Большой привет Магадану! Очень приятно было получить ваши письма и знать, что у нас такой надежный тыл, который заботится и не забывает. Также с большим удовольствием прочел стих Льва Протасова из Екатеринбурга. Мальчику всего 10 лет, а он уже такое красивое стихотворение написал. Спасибо большое, очень трогают такие послания», — рассказал российский военнослужащий с позывным «Михалыч», получивший письмо.

Жительница Липецкой области Дарья Филипповна Сторожик во время Великой Отечественной войны трудилась учителем русского языка и литературы, преподавала детям со всего Союза. Сегодня ей 101 год, несмотря на возраст, она с радостью присоединилась к акции и написала письмо российским героям. В свою очередь, бойцы также передали привет и благодарность ветерану.