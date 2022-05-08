Российским военным передали письма от ветеранов Великой Отечественной войны
Москва, 8 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Военнослужащие России, участвующие в спецоперации на Украине, получили письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Конверты из регионов доставили и передали бойцам в освобожденные Херсонскую область и Мелитополь добровольцы #МыВместе из числа участников «Молодёжки ОНФ» во главе с депутатом Госдумы, руководителем всероссийской команды Игорем Кастюкевичем.
С идеей поддержать боевой дух тех, кто освобождает территории от нацистов, выступили участники «Молодёжки ОНФ». С 20 апреля по инициативе команды в России проходит акция «Герою нашего времени». В каждом регионе страны добровольцы вместе со студентами и школьниками помогают ветеранам написать письма российским военным. Послания от поколения героев сегодняшним героям передадут тем, кто находится на передовой или в военных госпиталях. Первые письма лично в руки уже получили военнослужащие, выполняющие свой долг в Херсонской области и Мелитополе.
Письма военные получили от ветеранов из Чеченской Республики, Липецкой, Оренбургской, Челябинской, Магаданской, Тверской, Ленинградской областей, а также от школьника из Свердловской области.
Так, из Магадана бойцам передали сразу два послания. Труженица тыла, ветеран труда Мария Ротваль в раннем возрасте пережила тяготы Великой Отечественной войны, находясь в оленеводческой бригаде в чукотской тундре. Вместе с земляками она занималась пошивом меховых спальных мешков, которые отправлялись на фронт. Сегодня Мария Ивановна желает российским военным здоровья и беречь друг друга.
Также в память об отце добрые пожелания из Магадана направила Галина Бушуева — дочь тыловика, ветерана труда Прокопия Кузьмича Ханчалан, который уже ушел из жизни.
Жительница Липецкой области Дарья Филипповна Сторожик во время Великой Отечественной войны трудилась учителем русского языка и литературы, преподавала детям со всего Союза. Сегодня ей 101 год, несмотря на возраст, она с радостью присоединилась к акции и написала письмо российским героям. В свою очередь, бойцы также передали привет и благодарность ветерану.