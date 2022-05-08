Омск, , 12:26 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки подтверждено два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе за весь период пандемии достигло 4355. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 201 304 человека, в том числе 53 за последние сутки.

По данным на 8 мая, подтверждено в Омской области 206 624 случая инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 47 новых носителей, 11 из которых госпитализированы в стационары.