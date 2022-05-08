Керчь, Крым, , 12:21 — REGNUM Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма» прибыл в город-герой Керчь 8 мая, об этом в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В Керчь прибыл Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма» Телеграм-канал Сергея Аксёнова

«На крымскую землю, в город-герой Керчь, прибыл Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма». Его участники выполняют важнейшую миссию, демонстрируя наше единство и широкую народную поддержку решения нашего президента и наших воинов, которые участвуют в специальной военной операции», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что в Крыму поддержка президента и российских военнослужащих «является практически абсолютной».

«У нас большой опыт противостояния нацизму. В дни Крымской весны жители полуострова единодушно встали на защиту родного края от нацистов XXI века. Нас вдохновляла и укрепляла память о Великой Победе, о подвиге отцов, дедов и прадедов», — написал Аксёнов.

Автопробег «Zа мир без нацизма» стартовал 12 апреля из Владивостока. Завершат автопробег его участники, преодолевшие тысячи километров, 9 мая в городах-героях Волгограде и Севастополе.