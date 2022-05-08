Красноярск, 8 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Сибирский федеральный округ в связи с масштабными пожарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомстве.

Mchs.gov.ru Александр Чуприян и Евгений Зиничев облетают район лесных пожаров в Якутии

Руководитель МЧС направляется в Красноярский край и в Иркутскую область для организации работы по обеспечению пожарной безопасности поселений, оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшему населению. Вместе с ним вылетела оперативная группа ведомства.

«Также в ходе поездки А. Чуприян планирует проверить состояние готовности сил и средств ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) к реагированию на ЧС», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожаров в Красноярском крае 7 мая были уничтожены и пострадали сотни домов. Погибли пять человек, возбуждены уголовные дела.