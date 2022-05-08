Москва, , 12:19 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в поздравлениях лидерам других стран и их гражданам по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил, что общий долг — не допустить возрождения нацизма. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — отмечается в сообщении.

Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.